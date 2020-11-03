Binadan gelen sesler paniğe neden oldu - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın temelinden gelen gürültü, paniğe neden oldu

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar çöktü, onlarca bina ağır hasar aldı. Rıza Bey Apartmanı'nın yakında olan bir binada, saat 13.00 sıralarında çatırtı sesi duyuldu. O anlarda binanın temelinden geldiği söylenen çatırtı sesini duyan vatandaşlar, korkup, etrafa kaçıştı. Vatandaşın yaşadığı panik, yüzlerine yansıdı.