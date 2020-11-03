Binadan gelen sesler paniğe neden oldu - Son Dakika

Binadan gelen sesler paniğe neden oldu
03.11.2020 13:43
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın temelinden gelen gürültü, paniğe neden olduSeferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar çöktü, onlarca bina ağır hasar aldı.
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın temelinden gelen gürültü, paniğe neden oldu
Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar çöktü, onlarca bina ağır hasar aldı. Rıza Bey Apartmanı'nın yakında olan bir binada, saat 13.00 sıralarında çatırtı sesi duyuldu. O anlarda binanın temelinden geldiği söylenen çatırtı sesini duyan vatandaşlar, korkup, etrafa kaçıştı. Vatandaşın yaşadığı panik, yüzlerine yansıdı.
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