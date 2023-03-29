Binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti

29.03.2023 18:47

Binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti Osmaniye'de depremde ağır hasar alan binadan kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçası kafasına düşen eski savcı hayatını kaybetti.

Binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti
OSMANİYE - Osmaniye'de depremde ağır hasar alan binadan kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçası kafasına düşen eski savcı hayatını kaybetti. Olay, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hasar alan binadan, kuvvetli rüzgar nedeniyle beton parçaları düşmeye başladı. Bu sırada alttan geçen eski savcı Mehmet Nazif Yaşar'ın kafasına beton parçası geldi. Yaşar yere yığıldı. Etraftaki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken hayatını kaybeden Yaşar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti - Son Dakika
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