Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

6 saat önce

Antalya'da fırtınadan dolayı 3 katlı bir iş merkezinin çatısından kopan beton parça kaldırıma düştü.

Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu, System.String[]

Antalya'da fırtınadan dolayı 3 katlı bir iş merkezinin çatısından kopan beton parça kaldırıma düştü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki parçanın düşüş anı güvenlik kameralarına yansırken, o sıra kaldırımda bulunan bir vatandaş, saniyelerle ölümden döndü.


Olay, Çarşamba günü saat 13.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi İsmetpaşa tramvay durağı yakınındaki bir iş merkezinde meydana geldi. Kentte 2 gün önce saatteki hızı 96 kilometreye kadar çıkan fırtına dolayısıyla 3 katlı iş merkezinin çatısındaki beton parça koptu. O sırada dükkanını önünde kahve içen esnaf Alper Bora Ünal ve arkadaşı saniye farkıyla ölümden döndü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki beton parça binanın çatısında koptu, ardından zemin katta bulunan iş yerinin tentesini delerek kaldırıma düştü. O anda tam yürümeye hareketlenen vatandaş, beton parçanın önüne düşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olaysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


"Çocuk çıktı, beton dibine düştü"


Olay anını anlatan esnaf Alper Bora Ünal, "Oturup arkadaşlarla kahve içiyorduk. Kahvemizi içtikten sonra Önder isimli arkadaşım, 'telefon yapmaya gidiyorum' dedi. O ara rüzgar da esiyordu. Çocuk çıktı, beton dibine düştü. Bir saniyeyle kurtuldu. Eğer kafasına düşmüş olsa kurtuluşu yok, ölürdü." dedi.


"Dışarıya çıkıp rahat rahat kahvemizi içemiyoruz"


Binanın 30 yıllık olduğunu belirten Ünal, tehlikenin devam ettiğine dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini söyledi. Ünal, "Bina eski ve burası kalabalık bir yer. Kimsenin ilgilendiği de yok. Burası işlek bir kaldırım. Dükkanın önünü bari çevirin, iş yapmasam da problem değil, insan ölmesin. Dükkana girerken tedirgin oluyoruz, arkadaşlarımla dükkanını içerisinde bekliyoruz. Dışarıya çıkıp rahat rahat kahvemizi içemiyoruz. Önlem alınmazsa diğer taraf da düşecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Bora Füzesi, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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