Son Dakika Haberleri: Binadan Kopan Parçalar Sokağa Düştü

Binadan Kopan Parçalar Sokağa Düştü

55 dakika önce

Fatih'te, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmının yola yıkılması nedeniyle sokak geçişlere kapatıldı.

Binadan Kopan Parçalar Sokağa Düştü, System.String[]
Fatih'te, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmının yola yıkılması nedeniyle sokak geçişlere kapatıldı.


Alınan bilgiye göre, Fener Külhani Sokağı'ndaki 3 katlı, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmı sokağa doğru yıkıldı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası sokak tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.


Yaklaşık 5 yıldır bir derneğin faaliyet gösterdiği binanın, 2 hafta önce risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi.

Maviay Sigara, Alkol, Kumar, Uyuşturucu, Teknoloji Bağımlılığı, Şiddet ve Obezite ile Mücadele Derneğinin Genel Başkanı Hasan Bayraktar, binanın incelenmesi için 2 hafta önce belediyeye başvuruda bulunduğunu ve ekiplerin risk taşıdığı gerekçesiyle bina girişini önlem amacıyla geçişlere kapattığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Polis, Fatih, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Kağıt Toplayıcısı Çöp Konteynerına Atılmış Ölü Bebek Buldu Bankamatiğe Kopyalama Cihazı Yerleştiren Şüpheli, Suçüstü Yakalandı

Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:01:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binadan Kopan Parçalar Sokağa Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]