Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı - Son Dakika

SİVAS'ta, iş merkezinin yüzeyinde bulunan sıvaların bir bölümü kopup, kaldırıma ve yola döküldü. Bu sırada kaldırımdan geçen 1 kişi, hafif yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, kent merkezinde Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki Terziler Çarşısı binasının 2'nci katının yüzey kısmında bulunan sıva parçaları, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kopup, kaldırıma ve yola döküldü. Bu sırada kaldırımdan geçen ve ismi öğrenilemeyen kişi, hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parçaların bir süre daha kopmaya devam ettiği binanın etrafında güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri, kopması muhtemel parçaları merdivenle temizledi.