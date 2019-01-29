Son Dakika Haberleri: Binadan Su Saati Çalan Hırsızlar Kamerada

Binadan Su Saati Çalan Hırsızlar Kamerada

47 dakika önce

Başakşehir'de bir binadan su saatlerini çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Binadan Su Saati Çalan Hırsızlar Kamerada, System.String[]
Başakşehir'de bir binadan su saatlerini çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlardan 1'ini kıskıvrak yakaladı.

Olay, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir binaya gelen hırsızlar, dairelere ait 10 adet su saatini sökerek çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan su saati hırsızları, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların eşkalini tespit etti. Zanlılardan O.A. 25 Ocak günü Fenertepe Mahallesi Fenertepe Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Kayabaşı, Başakşehir, 3. Sayfa
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