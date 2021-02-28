Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı

28.02.2021 10:03

Son dakika genel haberi... Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı Rize'de risk taşıdığı için yıkılacak olan bazı işletmelerde kolonların kesildiği gerçeği gün yüzüne çıktı Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki...

Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı

Rize'de risk taşıdığı için yıkılacak olan bazı işletmelerde kolonların kesildiği gerçeği gün yüzüne çıktı

RİZE - Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edilince ortaya çıkan görüntüler olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran, 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına günler kala tahliyesine başlandı. Belediye ve TOKİ yetkilileri alanda bulunan hak sahipleriyle bir araya gelerek, taşınma ve kira yardımını görüştü. Görüşmeler sonrasında bazı esnaflar iş yerlerini boşaltırken, bazılarının ise boşaltma işlemi devam ediyor. Esnafların dükkanları terk etmesiyle ortaya çıkan görüntü ise olayın ciddiyetini tam anlamıyla ortaya koydu. Boş dükkanlarda duvarların ufalandığı görülürken, paslanmış inşaat demirleri de gün yüzüne çıktı. Bazı işletmelerde ise kolonların ve kirişlerin dükkana yapılan tadilatlar esnasında kesildiği ve kolonlara ciddi zarar verildiği de gözlerden kaçmadı.

Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı
Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı

Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Binalar boşalınca acı gerçek ortaya çıktı - Son Dakika


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Son Dakika

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