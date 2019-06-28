Son Dakika Haberleri: Binalar eski, hijyen kötü, penceler su geçiriyor: Almanya'da okullar dökülüyor
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Binalar eski, hijyen kötü, penceler su geçiriyor: Almanya'da okullar dökülüyor

1 saat önce

ALMANYA'DA uzun yıllardır onarım ve tamirat yüzü görmeyen okul binaları dökülüyor.

Binalar eski, hijyen kötü, penceler su geçiriyor: Almanya'da okullar dökülüyor, System.String[]
ALMANYA'DA uzun yıllardır onarım ve tamirat yüzü görmeyen okul binaları dökülüyor. KfW Yerel Paneli, kent ve beldelerde yaptığı 2019 yılı araştırmasına göre okullara acilen 42.8 milyar Euro yatırım gerekiyor. Birçok okul binası 1970'li yıllardan kalma ve uzun zamandır hiçbir restorasyon görmemiş. Okullardaki hijyen çok kötü. Tuvaletler ve yerler temiz değil. Pencereler su geçiriyor.

ÖĞRETMENLER DE RAHATSIZ

Federal Veli Konseyi Başkanı Stephan Wasmuth, okulların onarımı için acilen bütçe ayrılması gerektiğini söyledi. Eğitim Sendikası (GEW) Başkanı Marlis Tepe de öğretmenlerin de okul binalarındaki durumdan hiç memnun olmadıklarını kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:38 
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