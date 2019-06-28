Binalar eski, hijyen kötü, penceler su geçiriyor: Almanya'da okullar dökülüyor
1 saat önce
ALMANYA'DA uzun yıllardır onarım ve tamirat yüzü görmeyen okul binaları dökülüyor.
ALMANYA'DA uzun yıllardır onarım ve tamirat yüzü görmeyen okul binaları dökülüyor. KfW Yerel Paneli, kent ve beldelerde yaptığı 2019 yılı araştırmasına göre okullara acilen 42.8 milyar Euro yatırım gerekiyor. Birçok okul binası 1970'li yıllardan kalma ve uzun zamandır hiçbir restorasyon görmemiş. Okullardaki hijyen çok kötü. Tuvaletler ve yerler temiz değil. Pencereler su geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:38
ÖĞRETMENLER DE RAHATSIZ
Federal Veli Konseyi Başkanı Stephan Wasmuth, okulların onarımı için acilen bütçe ayrılması gerektiğini söyledi. Eğitim Sendikası (GEW) Başkanı Marlis Tepe de öğretmenlerin de okul binalarındaki durumdan hiç memnun olmadıklarını kaydetti.
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