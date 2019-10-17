Son Dakika Haberleri: Binalara sıfır atık belgesi verme işlemi başlıyor
Son Dakika Ekonomi Binalara sıfır atık belgesi verme işlemi başlıyor

Binalara sıfır atık belgesi verme işlemi başlıyor

28 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sıfır atık ve çevre yönetimine ilişkin girişimlerin genişleyerek devam edeceğini belirterek, "Yönetmelik kapsamında, sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz" dedi.

Binalara sıfır atık belgesi verme işlemi başlıyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sıfır atık ve çevre yönetimine ilişkin girişimlerin genişleyerek devam edeceğini belirterek, "Yönetmelik kapsamında, sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz" dedi.

Murat Kurum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:12 
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