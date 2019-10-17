Binalara sıfır atık belgesi verme işlemi başlıyor
28 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sıfır atık ve çevre yönetimine ilişkin girişimlerin genişleyerek devam edeceğini belirterek, "Yönetmelik kapsamında, sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sıfır atık ve çevre yönetimine ilişkin girişimlerin genişleyerek devam edeceğini belirterek, "Yönetmelik kapsamında, sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:12
THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alımı için başvurular yarın sona eriyor Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları