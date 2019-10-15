Son Dakika Haberleri: "Binalarda ahşap materyaller çevreye büyük katkı sunuyor"
Son Dakika Ekonomi 'Binalarda ahşap materyaller çevreye büyük katkı sunuyor'

"Binalarda ahşap materyaller çevreye büyük katkı sunuyor"

1 saat önce

Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, yeşil yapılaşmaya doğru giden yeni mimari yaklaşımların dünyada ağırlık kazandığına işaretk etti ve "Özellikle bu tarz binalarda kullanılan ahşap materyaller önemli ölçüde karbondioksit depolamaları dolayısıyla çevreye de büyük...

Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, yeşil yapılaşmaya doğru giden yeni mimari yaklaşımların dünyada ağırlık kazandığına işaretk etti ve "Özellikle bu tarz binalarda kullanılan ahşap materyaller önemli ölçüde karbondioksit depolamaları dolayısıyla çevreye de büyük katkı sunuyor" dedi.

Dünyada "çevre hassasiyetlerinin hiç olmadığı kadar projelere yön verdiği bir dönemin" öne çıktığına işaret eden Şahin, "Teknolojideki son gelişmelerle birlikte, bugüne kadar hep çelik ve betonla birlikte andığımız gökdelenlerde ahşabın kullanımı her geçen gün artıyor" dedi ve ekledi:

"Bu dönüşüm tabii doğanın, çevrenin korunması için de son derece önemli. Özellikle bu tarz binalarda kullanılan ahşap materyaller önemli ölçüde karbondioksit depolamaları dolayısıyla çevreye de büyük katkı sunuyor. Yapılan son araştırmalar, bu binalarda kullanılan bir metreküplük ahşabın, 900 kilogramdan fazla karbondioksiti hapsettiğini dolayısıyla havayı ciddi ölçüde temizlediğini gösteriyor."


Yıldız Entegre, Ercan Şahin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:47 Kaynak: DHA
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