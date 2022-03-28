Doğu Anadolu'da martın son haftasında dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da martın son haftasında dondurucu soğuklar etkili oluyor

28.03.2022 09:53

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Bölgede mart ayının son haftasında etkili olan kar yağışı sonrası gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 13, Kars'ta 8, Ardahan'da 6, Erzurum'da 4 derece kaydedildi.

İl merkezlerindeki kar kalınlıkları Ağrı'da 48, Ardahan'da 25, Erzurum'da 20, ve Kars'ta 10 santimetre ölçüldü.

Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda buzlanma, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar buzlanan iş yerlerinin önlerini temizlerken Büyükşehir Belediyesi ekipleri de cadde, sokak ve çatılardaki buzları temizleme, yollarda ise tuzlama çalışması yürütüyor.

Ardahan

Ardahan'da gece etkili olan dondurucu soğuklar, gün içinde yerini yoğun kar yağışı ve tipiye bıraktı.

Kentte soğuk hava ve kar yüzünden özellikle Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki binalarda oluşan bir metreyi aşkın buz sarkıtları dikkati çekti.

Kars

Kars'ta gece aralıklarla başlayan kar sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı. Zaman zaman şiddetini arttıran tipi yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Soğuk hava nedeniyle bazı araçların camları buzla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.

Ağrı

Ağrı'da, soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekiplerinin kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda başlattığı kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Doğu Anadolu'da martın son haftasında dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da martın son haftasında dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu'da martın son haftasında dondurucu soğuklar etkili oluyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da martın son haftasında dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika


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