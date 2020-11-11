Binalarda deprem testi kolonlarda başlıyor - Son Dakika

DEPREM endişesi yaşayan insanlar oturdukları yapıların dayanıklı olup olmadığını öğrenebilmek için öncelikle evlerinin içeresinde belirli bölümleri gözle kontrol etmelerinin gerekiyor. İnşaat Mühendisi Ümit Akın, evin depreme dayanıklı olup olmadığının tespit edilmesi için ilk bakılması gereken yerlerin kolon ve kirişler olduğunu söyledi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar oturdukları binaların riskli olup olmadığını veya bunu nasıl anlayacaklarını merak eder oldu. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde deprem endişesi yaygınlaştı. Peki oturduğunuz evin risk altında olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Uzmanlara göre binasıyla ilgili endişesi olanlar ilk olarak binaların taşıyıcı elemanları olan kolon ve kirişlerde derin çatlaklar olup olmadığına bakması gerektiğini belirtti.

"BİNANIN KOLON VE KİRİŞLERİNDE DERİN ÇATLAKLAR OLUP OLMADIĞINA BAKMALIYIZ"

Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden İnşaat Mühendisi Ümit Akın, "Binamızın sağlam olup olmadığını gözleme dayalı olarak anlayabilmemiz için binanın taşıyıcı elemanları olan kolon ve kirişlerde derin çatlaklar olup olmadığına bakmayız. Binada kolonların tersine yatay kesikler, kirişlerin tersine ise dikey kesiklerin olması durumunda ivedi olarak binanın riski olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"VATANDAŞLAR BİNALARINDA KAÇAK KAT OLUP OLMADIĞINA DİKKAT ETMELİ"

Vatandaşların binalarının risk durumunun ön tespiti için yapması gerekenleri sıralayan İnşaat Mühendis Ümit Akın sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vatandaşlarımız öncelikle binanın yaşını göz önünde bulundurması gerekir. Yaş bizler için önemli bir kriter oluşturmaktadır. Binanın yaşına bağlı olarak demir donatılarının artık özelliğini yitirip yitirmediğine dikkat etmek gerekir. Ardından vatandaşlarımız binalarında kaçak kat olup olmadığına odaklanmalı. Bir diğer nedense binalardaki taşıyıcı unsurlarda derin çatlakların, kesiklerin olup olmadığı konudur."

"KOLONLARDAKİ DEMİR FİLİZLER KOROZYON ÖZELLİĞİNİ YİTİRİP TOZ HALİNE GELİR"

Kirişlerde dikine kesiklerin bulunmasının bina için riskli oluğunu söyleyen Mühendis Akın, "Binada bulunan kolonların ters kesim olması, kolon ve kirişlerin birbirlerinden ayrılması, kirişlerde dikine kesiklerin bulunması binanın risk durumu arttırmaktadır. Günümüzdeki binalarda yaşları itibariyle hava almayan yerlerinde kolon ve kirişlerde oluşan aşırı korozyondan dolayı bina betonu kendi özelliğini yitirmeye başlıyor. Yine bodrum katlarda sıkça rastladığımız bir diğer faktör, kolonlardaki demir filizlerinin korozyon özelliğini yitirdiği ve toz haline geldiğidir. Vatandaşlar ise bu süreç sonrası binalarının risk durumunun tespiti için bakanlığın yetkilendirmiş kurumlarına başvurması gerekir" diye konuştu.