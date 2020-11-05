Binalardaki gizli tehlikeye dikkat - Son Dakika

Binalardaki gizli tehlikeye dikkat

05.11.2020 10:51
Binalardaki gizli tehlikeye dikkat, System.String[]

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini hatırlatarak binaların dış cephelerindeki tehlikeye karşı uyardı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini hatırlatarak binaların dış cephelerindeki tehlikeye karşı uyardı.

Deprem sırasında, binalarda bulunan birçok klima ünitesi, tabela ya da antenin metrelerce yükseklikten yere çakıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Kozanoğlu, "Artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini düşünürsek, meydana gelen depremde yerinden oynama ihtimali yüksek olan bu eklentiler, ufak bir sarsıntı anında düşerek ölüme bile yol açabilir. Birçok kişinin aklına gelmeyebilir ama bu durum hepimiz için gizli tehlikedir. Binanın dış cephesindeki eklentiler ivedi olarak kontrol edilmeli" dedi.

İEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, sadece klima ünitesi ya da anten değil, binaya yük oluşturacak tonlarca ağırlıktaki su depolarının da inşaat projesinde olmamasına rağmen vatandaşlar tarafından çatı katına konabildiğini, bu durumun risk oluşturduğunu belirtti.

Projede merkezileştirilmesi gerekir

Prof. Dr. Kozanoğlu, "Nasıl binadaki elektrik sistemini elektrik mühendisi denetliyorsa, yapımızı inşaat mühendisi denetliyorsa, oturma ruhsatı almadan önde tüm sistemlerin de projede merkezileştirilmesi gerekir. Mesleki odalar, belediyeler ve resmi kuruluşlar tarafından da projede işlenerek denetlenmelidir. Örneğin, binaların dış cephesinde yer alan klima üniteleri her daim tehlike oluşturabilir. Çünkü bu üniteler zamanla korozyona uğruyor, rüzgarın etkisiyle yerinden oynuyor. Deprem olmasa da orta kuvvetteki rüzgarda bile düşebiliyor. İzmir'imizde meydana gelen depremin ardından birçok bölgede klima ünitesinin, tabelanın yere düştüğü yönünde bilgiler aldım. Uzmanlar, artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor. Bunu da göz önüne aldığımızda, binanın dış cephesindeki eklentilerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyleyebilirim" dedi.

Muğla'da acı örnek

Prof. Dr. Kozanoğlu, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz aylarda Muğla'da yaşanan br olayda, üzerine su deposu düşen bir gencimiz, maalesef hayatını kaybetti. Bunu unutmamamız gerekir. Bir binaya 3 kişinin birer tonluk su deposu koyduğunu düşünürsek, binaya da projede yer almayan 3 tonluk yük eklendiği anlamı çıkar. Binadaki eklentiler merkezileştirilir, bu dakikadan sonra da kimse kafasına göre binaya birtakım eklemeler yapamaz. İşin doğrusu, olması gerekeni budur." - İZMİR

Binalardaki gizli tehlikeye dikkat

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Deprem, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binalardaki gizli tehlikeye dikkat - Son Dakika


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