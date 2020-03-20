Binalardaki ısı kayıpları sokağı ısıtıyor - Son Dakika
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Binalardaki ısı kayıpları sokağı ısıtıyor

6 saat önce

Binalardaki ısı kayıpları sokağı ısıtıyor Erdal Küçükşehir: "Binaların enerji kimlik belgelerini, yalıtımı, pencere, kapı ve özellikle camlardaki özellikleri sorgulayın" "Her aile enerji giderini en az yüzde 30 düşürebilir" Türkiye'de binalardaki ısı kaçaklarının yüzde 30'unun pencerelerden,...

Binalardaki ısı kayıpları sokağı ısıtıyor

Erdal Küçükşehir: "Binaların enerji kimlik belgelerini, yalıtımı, pencere, kapı ve özellikle camlardaki özellikleri sorgulayın"

"Her aile enerji giderini en az yüzde 30 düşürebilir"

KONYA - Türkiye'de binalardaki ısı kaçaklarının yüzde 30'unun pencerelerden, yüzde 40'ının duvarlardan kaynaklandığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkarken, binalarda izolasyon tam olmadığı için ısı kayıpları sokağı ısıtıyor. PVC kapı, pencere sektöründe faaliyet gösteren Kompen A.Ş'nin Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, herkesin oturduğu binalardaki enerji kimlik belgelerini, duvarlardaki yalıtımı, pencere, kapı ve özellikle camlardaki özellikleri sorgular ve buna göre seçici davranırsa mutlaka her ailenin enerji giderini en az yüzde 30 düşürebileceğini söyledi.

Bera Holding'e bağlı Kompen A.Ş'nin Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, Türkiye'nin enerjiden kaynaklanan cari açığının faturasını daha da düşürebilmek adına sektörlerinin önemli bir iş yaptığını söyledi. Enerjinin büyük bir kısmının binaları ısıtmakta kullanıldığını, Türkiye'de, ne yazık ki binalarda izolasyon tam olmadığı için birçok kısmının sokağı ısıtmak için kullanıldığını kaydeden Erdal Küçükşehir, "Ülkemizin dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman en can alıcı, ithalatta cari açığı oluşturan kalemin enerji kalemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda bizim sektörümüzün önemli olduğunu düşünüyorum. Sektörün Türkiye'de 40 yıllık bir geçmişi var, PVC plastik, kapı, pencere sistemleri hem kullanım kolaylıkları, hem uygulama kolaylıkları, hem de uzun ömürlü olması sebebiyle tercih edilir hale geldi. Bugün Türkiye'de konutların yüzde 80'inde, yüzde 80'den daha fazla oranında bu sistemler tercih ediliyor. Türkiye'nin enerjiden kaynaklanan cari açığının faturasını daha da düşürebilmek adına bizim sektörün önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu enerjinin büyük bir kısmını binalarımızı ısıtmakta kullanıyoruz. Türkiye, ne yazık ki binalarda izolasyon tam olmadığı için birçok kısmını sokağı ısıtmak için kullanıyor. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki binalardaki kayıp kaçakların yüzde 40'ı duvarlardan kaynaklanırken, yüzde 30'u pencerelerden kaynaklanıyor. Bu anlamda bizim sektörün özellikle 5-6 yılda yapmış olduğu atılımlarla bunu düşürme adına birçok yenilik yaptık. Hem ısı geçirgenlik hem ses geçirgenlik kat sayılarını artık Avrupa düzeyinde sağlayabiliyoruz" dedi.

"Avrupa ülkelerinin 10 katına ısınıyoruz"

Türkiye'de bu anlamda gerçekten iyi çalışmalar yapıldığını ifade eden Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, "Türkiye açısından bunu rakamlarla açıklamak isterim; Avrupa'da konutlardaki harcanan ısının Türkiye'de ne yazık ki yaklaşık on misline yakın bir aynı konutu ısıtabilmek için enerji harcanıyor. Şimdi bu anlamda da Türkiye'de özellikle son 15 yılda birçok yenilikler yapılsa da denetimler tam olarak uygulanamadı. Binalarda enerji kimlik belgelerinin mesela mutlaka uygulanabilir duruma getirilmesi lazım. Bu ısıdan kaynaklanan en azından açıklarımızın bir nebze olsun daha düşürülmesinde hem Türkiye ekonomisi açısından, hem de cari açığın düşürülmesi açısından büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber bizim sektörümüz, Avrupa'nın ikinci büyük üretim üssü. 70'e yakın firma faaliyet gösteriyor. Her yıl ciddi ihracat rakamları yapılıyor. Tabii Türkiye'de son 1-1.5 yıldır inşaatta yaşanan durgunluk birçok firmayı ihracata yönlendirdi. Biz geçen yıl 50'in üzerinde ülkeye ihracat yaptık, 20 milyon doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapattık. 2020'nin ilk üç ayına baktığınızda da ihracat oranımız yüzde 60'ın üzerine çıkmış durumda. Bu bizim için sevindirici, hem Türkiye ekonomisi için de bizim gurur duymamızı gerektirecek bir rakam" ifadelerini kullandı.

"Enerji kimlik belgelerini, duvar yalıtımını, kapı, pencere özelliklerini sorgulayın"

Genel Müdür Erdal Küçükşehir, herkesin oturduğu binalardaki enerji kimlik belgelerini, duvarlardaki yalıtımı ve pencere, kapı ve özellikle camlardaki özellikleri sorgular ve buna göre seçici davranırsa enerji giderini en az yüzde 30 düşürebileceğini kaydederek, "Türkiye'de enerji açığının ve enerji faturasının yüksek olduğundan; tabii bu bizim bireylere olan yansıması da herkesin malumu. Bu anlamda her bir birey oturduğu konutların özellikle belirtmiştim duvarlardaki ve pencerelerdeki kaçağın yüzde 70'i oluşturduğu dikkate alınırsa; oturduğu binalardaki enerji kimlik belgelerini, duvarlardaki yalıtımı ve pencere, kapı ve özellikle camlardaki özellikleri sorar, sorgularsa ve buna göre seçici davranırsa mutlaka her aile enerji giderini en az yüzde 30 düşürecektir. Bu da her aile bütçesi için ciddi bir rakam. Üzerinde durulmalı ve düşünülmeli diye düşünüyorum" dedi.

"Bir takım tedbirler aldık"

Dünyada yaşanan korona virüs salgınının sektöre etkileri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Küçükşehir, "Tabii son dönemde dünyada bir virüs gündemi var. Bunun dış ticareti, ihracatı ve bizim satmakta olduğumuz pazarları nasıl etkileyeceğini açıkçası tam kestiremiyoruz. Biz kendi çapımızda bir takım tedbirler aldık. Umarım bütün küresel dünya yaşamakta olduğu krizi kısa bir süre içerisinde atlatır. Çünkü bu diğer türlü Çin'de başlayan ve Amerika'ya kadar bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs krizi, dünyadaki resesyonu tetikleyebilir diye düşünüyorum. Bu da hem bizim için, hem de küresel dünya için ön görülemeyen bir durum. Biz bunun olmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Binalardaki ısı kayıpları sokağı ısıtıyor

Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:37 Kaynak: İHA

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