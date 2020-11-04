Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı - Son Dakika

Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı

04.11.2020 15:30
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı, System.String[]

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yıkılan ve ağır hasar gören binaların enkazları tek bir alanda toplandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yıkılan ve ağır hasar gören binaların enkazları tek bir alanda toplandı. Hiç kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede hem emniyet görevlileri hem de belediye çalışanları 24 saat boyunca nöbet tutuyor.

?İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, bazıları da ağır hasar gördü. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sona ererken, binaların enkazları tek bir noktada toplanmaya başlandı. Kamyonlarla toplama alanına getirilen enkazlar, önceden belirlenen yerlere dökülürken, nereden getirildikleri ve hangi kamyonla getirildikleri de kayıt altına alınıyor. Enkazların toplandığı bölgeye hiçbir vatandaş yaklaştırılmıyor. Döküm alanında hem emniyet güçleri hem de belediye çalışanları 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Alandaki görevliler, hiçbir depremzedeye herhangi bir teslimat yapılmadığının da altını çizdi.

Çocuklarının oturduğu yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdaki malzemelerine bakmak için alana gelen Hüveyda Güler Alkan, "Çocuklarım yeni evlendi. Ben de onlarla kalıyordum. Depremde onlar işteydi ben ise Mordoğan'daydım. O sebeple Allah'a şükürler olsun bir can kaybımız yok. Çocuklarımız yeni evli oldukları için ziynet eşyaları vardı. Onlara bakmak için gelmiştik. Ancak yetkililer buraya hiç kimseyi yaklaştırmıyorlar. O sebeple içimiz çok rahat. Hayat devam ediyor. 1999'da Yalova'da da depremi yaşadım. Komşularımızı kaybettik, çok zor bir durum. Kolay kolay atlatacağımızı düşünmüyorum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın" dedi.BİRBİRLERİNE KARIŞMIYOR

Döküm alanında görev yapan İzmir Büyükşehir Belediye görevlisi Rıdvan Gürler, cuma gününden itibaren gelen malzemeler apartman apartman ayrılmış durumda. Bunun yanı sıra güvenlik şeritleriyle de çevirdik. 24 saat boyunca hem emniyet görevlilerimiz hem de bizler bölgedeyiz. Enkazları getiren her kamyonu kayıt altına alıyoruz. Hiçbir depremzedemizin güvenlik şüphesi olmasın. Hepimiz görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın eşyaları bize emanet" diye konuştu.


Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı
Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı

Arama Kurtarma, Seferihisar, İzmir, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman çocuk kanalından skandal paylaşım! İslam'ı asık suratlı insanlar ve silahlı teröristle bağdaştırdılar Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak ABD'de işler karışıyor! Biden ile Trump'ın siyaset savaşı uzun sürecek 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi
İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı         
15:17
Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi         
14:43
Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay         
14:19
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor         
13:25
Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı         
13:12
ABD'nin tarihe geçen ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar, yeniden Temsilciler Meclisi'ne seçildi ABD'nin tarihe geçen ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar, yeniden Temsilciler Meclisi'ne seçildi         
12:19
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 15:36:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei