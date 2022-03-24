Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu - Son Dakika
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Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu

24.03.2022 12:31

Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası olduBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesindeki binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütlelerinin düşmesi vatandaşı korkutuyor.

Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesindeki binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütlelerinin düşmesi vatandaşı korkutuyor.

Bu yılki kış sezonunda yaklaşık 10 metre kar alan Bitlis'te mart ayı adeta kapıdan baktırıp kazma kürek yaktırıyor. Nisan ayına girilmesine kısa bir süre kalmasına rağmen yağışların yoğun şekilde devam ettiği kentte, tek katkı ev ve arabalar adeta kara gömülürken, yüksek binaların çatılarında ise tonlarca kar birikmiş durumda. Yavaş yavaş havanın mevsim normallerine döndüğü Tatvan ilçesinde çatılarda biriken tonlarca ağırlıktaki kar yığınları da düşmeye başladı. Dün çatıdan düşen tonlarca karın altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiği ilçede, gece boyunca çatılardan düşen kar kütleleri ise zaman zaman korkulu anlar yaşattı.

Bazı vatandaşların tonlarca kar altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu ilçede, düşen kar kütlelerinin oluşturduğu etkiyle adeta binaları salladı. Sabaha kadar çatılardan düşmeye devam eden kar yığınları nedeniyle binaların ön kısımları tamamen kar yığınlarıyla kapandı. Gündüz saatlerinde de yağış etkisini sürdürürken, çatılarda biriken karların düşmeye devam ettiği görüldü. İlçedeki son durum havadan da görüntülenirken, ilçedeki tek katlı birçok evin kara gömüldüğü görüldü.

Öte yandan; çatılardan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlelerinin düşme anları ve düşerken vatandaşların altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlara ilişkin görüntüler ise kameralara yansıdı.

Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu
Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu
Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu

YORUMLAR
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Bitlis, Tatvan, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu - Son Dakika
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