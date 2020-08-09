Binaların erişilebilirliği "ERDEM" ile ölçülecek - Son Dakika

Binaların erişilebilirliği "ERDEM" ile ölçülecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler başta olmak üzere yaşlı ve hamilelerin binalara erişilebilirlik düzeyini belirlemek için kısa adı "ERDEM" olan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hazırladı.

Binaların erişilebilirliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler başta olmak üzere yaşlı ve hamilelerin binalara erişilebilirlik düzeyini belirlemek için kısa adı "ERDEM" olan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, erişilebilirlik alanında standartlara göre tüm kurumların çalışmalarını yürütmesi, fiziksel, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve bu konuda kültürün oluşturulması amacıyla 2020 yılı "Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da "Erişilebilir Türkiye" hedefi doğrultusunda, engelliler başta olmak üzere yaşlılar, hamileler, bebek arabalılar, çocuklar ve geçici engeli bulunanların yaşam alanlarındaki engellerinin kaldırılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda, şehirleri engellilere tamamen erişilebilir kılmak ve sosyal yaşama katılımlarını arttırmak için yayımladığı genelgeyle açık alanlardan binalara kadar tüm kurum ve kuruluşlara erişilebilirlik çağrısında bulunmuştu.

"Erişilebilirlik Raporu" yol gösterici olacak

Bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakanlık, kurum ve kuruluşların bina ve bahçeler için erişilebilirlik çalışmalarının başlatılmasından önce yaşam alanının erişilebilirlik seviyesini ortaya koymak için kısa adı "ERDEM" olan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hazırladı.

10 bölümden oluşan modülde, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formlarında toplam 281 temel erişilebilirlik sorusu bulunuyor. Bu sorulara "evet" veya "hayır" şeklinde cevap veriliyor. Kurumun bahçesinden ofisine kadar tüm alanlarla ilgili sorular cevaplandıktan sonra sistem tarafından "Erişilebilirlik Raporu" oluşturuluyor.

Kurum veya kişilerin kendi binalarına yönelik dolduracakları form sayesinde binaların erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenler, doğru ve ayrıntılı olarak belirleniyor.

Modül tarafından üretilen yapıyla ilgili "Erişilebilirlik Raporu", kurum/kuruluş/kişilere erişilebilirlik tadilatlarını planlamaları için olanak sağlarken; sonradan ek maliyetin oluşması da önlenmiş oluyor.

ERDEM ile erişilebilirlik konusunda farkındalığı arttırmayı, erişilebilirlik için gerekli düzenlemeleri kolayca tespit etmeyi amaçlayan Bakanlık, kurum ve kuruluşların "erişilebilirlik belgesi" almasını da teşvik etmek istiyor.

"Önceliğimiz engellilerimizin toplumsal yaşama katılması"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, erişilebilirliğin engelli ve yaşlıların toplumsal yaşama katılması için birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların daha rahat bir yaşama kavuşması ve yapılan hizmetlerle farkındalık oluşturulmasını çok önemsediklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla başta kamu kurumlarımız olmak üzere hayatın her alanını engellilerimize erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Erişilebilirlik engelliler için zorunluluktur; yaşlıları eklediğimizde nüfusun önemli bir kısmı için gerekliliktir. Herkes için ise konforlu bir yaşam demektir. Çünkü erişilebilirlik herkes içindir."

ERDEM'e "https://erdem.ailevecalisma.gov.tr/" adresinden veya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında (https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm) yer alan "Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü"ne tıklanarak erişilebiliyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binaların erişilebilirliği 'ERDEM' ile ölçülecek - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki koronavirüs aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır Otobüs kazasında bacağı kırılan 7 yaşındaki Efe, o anları anlattı: Bütün insanlar yaralıydı Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar "Laf dinlemiyorlar" diye isyan etti Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti         
13:57
Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyledi Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyledi         
13:43
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı         
13:00
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi         
12:23
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor         
12:21
Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti         
11:21
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti         
09:48
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler         
09:26
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı         
23:35
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi         
22:39
Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı         
22:37
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde         
22:05
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor         
20:53
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi         
19:42
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi         
19:37
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı         
19:21
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu         
19:10
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi         
17:57
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı         
15:38
Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi         
14:32
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var         
14:18
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü         
12:16
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2020 17:58:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Binaların erişilebilirliği "ERDEM" ile ölçülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei