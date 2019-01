Binaların Önünden Belediyelerin Topladığı Park Ücreti Kanuni Değil

Avukat Osman Solak, Türkiye'de uygulanan parkomat sisteminin yasal olmadığını, Kahramanmaraş dahil birçok ilde, otopark fonunda milyonlarca lira olmasına rağmen, katlı otopark inşa etmeyen ilçe belediyelerine müeyyide uygulanmasını istedi.

Avukat Osman Solak, Türkiye'de uygulanan parkomat sisteminin yasal olmadığını, Kahramanmaraş dahil birçok ilde, otopark fonunda milyonlarca lira olmasına rağmen, katlı otopark inşa etmeyen ilçe belediyelerine müeyyide uygulanmasını istedi. Avukat Osman Solak, caddelerden tahsil edilen paralarında yasal olmadığını savunarak, bu uygulamada yanlışlık yapıldığını dile getirdi.



Avukat Osman Solak, her gün iş yerinin önünde park eden ve parkomat ücreti ödemeyen bir vatandaşın 8 bin 700 lira park borcu bulunduğunu kaydederek, bu ücretlerin yazılmasının da tahsil edilmesinin de kanuni bir dayanağının olmadığını belirtti. Binalar yapılırken belediyelerin otopark durumuna bakarak, binada yeterli otopark alanı yok ise para aldığını ve yakın bölgeye otopark yapmayı taahhüt ettiğini ancak yapmadığını ifade eden Avukat Solak, "Binanın kendisine ait olan, bina sakininin aracını bırakacağı yere bir başkası gelerek park yapamaz. Bunun tahsil kabiliyeti de yoktur. Yasal değildir" dedi.



Türkiye'deki parkomatların uygulama sisteminin olmadığını söyleyen Solak, "Birçok ilde bu yanlışlık yapılıyor. Binalar yapılırken, belediyeler otopark durumuna bakarlar. İmar izni verilirken, binanın içinde veya bahçesinde otopark ile ilgili düzenleme yapılıyorsa otopark parası almazlar. Ruhsat alınırken belli bir bölümün otopark için ayrılma imkanı yok ise bunların her daire başına belli bir bedeli vardır. Belediye bu parayı alır ve o bölgelerde otopark yapmayı taahhüt eder. Ama Türkiye'de bu yapılmıyor. Otopark için belli bir bedel alınıyor ancak otopark düzenlemesi yapılmıyor. Binanın önündeki alana vatandaş park edince de ücret yazılıyor. Bu kanuni değildir. Bununla ilgili zaten mahkemeler karar veriyor. İdari mahkemeler birçok kez karar verdi. Bunun uygulanmayacağını söyledi. Bunun zaten yasal bir dayanağı da yok" ifadelerine yer verdi.



Bu yanlış uygulamadan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Solak, şöyle devam etti:



"Belediye bu konuda kendisi aleyhine açılan davaları da kaybetmişken, tüm vatandaşın dava açmasına fırsat vermeden, bu yanlış uygulamadan dönmesi lazım. Yasal olanı da, doğru olanı da budur. Bence Trabzon Caddesi'nde hiçbir yerden para alamazlar. Belediye geçmişte kendi imar sahası içindeki bir yeri otopark olarak düzenler yada bina ruhsat verme işlemi sırasında aldığı yapılmayan otopark parası ile katlı ve kapalı otoparklarda yaptığı yerlerden, ücret alır."



"Belediye bir alanı kendisi otopark olarak düzenler ise oralardan park alabilir işletmeye devredebilir"



Bu park ücretlerinin tahsil kabiliyeti olmadığını ifade eden Solak, "Binaların kendisine ait olan alanlarda, bina sakinlerinin araçlarını bırakacağı yerden ücret alamazlar. Parkomat ücreti yazılmış olsa bile bunun bir yasal dayanağı olmadığı için tahsil kabiliyeti de yok. Umuma açık otopark olarak bilinen yerlerde yada bir binanın kendisine ait yerlerde başkasının otopark ücreti almasının kanuni dayanağı yoktur. Bu yüzden alamazlar. Belediye bir alanı kendisi otopark olarak düzenler ise oralardan park alabilir işletmeye devredebilir. Vatandaş hakkını arasın. Hukuki mücadelesini versin ki, bir kurumu idare eden yöneticiler yaptıkları hukuka aykırılığın çözüm yolunu bulsunlar" diye konuştu.



Avukat Osman Solak, ayrıca binalarda otopark yeri olmadığı için fonda toplanan paralar ile ilçe belediyelerinin mutlaka mahallelerde kapalı, katlı otoparklar inşa etme mecburiyeti olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef bugün yerel yönetimlere aday olan bütün belediye başkanları vaatleri arasında ilk sırada, otopark ve ulaşıma çözüm getireceği yer alıyor. Ancak ciddi anlamda, otopark fonunda belediyelerin topladığı paralar ile yeterince, toplanan para karşılığı katlı otopark inşa edilmiyor. İçişleri Bakanlığı araç tescillemeye devam ediyor. Büyük şehirlerde her gün yüzlerce araç trafiğe çıkarken, belediyelerin otopark fonunda topladığı paraları başka işlerde emanet hesap ile kullanmaları da kanunsuzdur. Sayıştayda bu paraların başka yerlerde değerlendirilmesine soruşturma açmalıdır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor

Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek