Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar - Son Dakika

Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar

03.11.2020 16:14

Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar Doktorların hastayı dinlediği gibi betonları dinliyorlar Bağcılar Belediyesi, deprem korkusu yaşayan ilçe sakinlerinin akıllarındaki "Evim güvenli mi?" sorusunu gidermek için onlara bina dayanaklılık testi imkanı sunuyor.

Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar

Doktorların hastayı dinlediği gibi betonları dinliyorlar

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, deprem korkusu yaşayan ilçe sakinlerinin akıllarındaki "Evim güvenli mi?" sorusunu gidermek için onlara bina dayanaklılık testi imkanı sunuyor. Belediyede görevli yapı uzmanları, doktorun stetoskopla hastasının akciğerini dinlediği gibi betondaki titreşimi dinleyip binanın sağlam olup olmadığını ortaya çıkarıyorlar. Vatandaşlar bir günde yapılarının güvenli olup olmadığını öğrenebiliyor.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar'daki vatandaşlar, olası bir şiddetli depreme karşı evlerinin dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için Bağcılar Belediyesi'ne başvuruyor. Kimi oturduğu bina yeni olduğu halde "Evim güvenli mi?" diyerek kimi de dış cephesi dökülmeye başladığı için başvuruda bulunuyor. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü de talepler doğrultusunda bir plan hazırlayıp çalışmalarına başlıyor.

Örnekler makinelerde basınca tabi tutuluyor

Yapı uzmanları depreme karşı dayanıklılık tespitini iki farklı yöntemle yapıyor. Birincisi klasik olarak da tabir edilen "karot alma" yöntemi. Binanın alt kat, ya da uygun katlarından betonlardan karotla numune alınıyor. Alınan numuneler Yapı ve Zemin Laboratuvarına götürülerek buradaki makinelerde basınca tabi tutuluyor. Basınca dayanamayan karot örnekleri kırılıyor. Bu binanın riskli olduğunu gösteriyor. Ayrıca deprem yönetmeliğine göre en küçük katsayının C25 olması gerekiyor.

C20 altındaki kolonlar riskli gruba giriyor

İkinci yöntemle ise binaya tahribat vermeden sismik aletle testler yapılıyor. Yetkililer bunu doktorun stetoskop ile hastasının akciğerini dinlemesine benzetiyor. Yapı uzmanları da ellerindeki sismik cihazı duvarın uygun bir yerinden betona dayayıp titreşimleri dinliyor. Ulaşılan veriler sisteme yükleniyor ve burada karşılaştırmalar yapılıyor. Deprem yönetmeliğine göre C20'nin altındaki kolonlar riskli gruba giriyor. Bu tablo bir ihbar kabul edilerek betondan numune alımı yapılıp binanın depreme dayanıklılığıyla ilgili gerçek sonuç ortaya çıkarılıyor. Binaların sağlamlık testinin yanında beton içindeki demirler de inceleniyor. Demirlerin nervürlü olmasına dikkat ediliyor. Riskli olduğu kesinleşen binalar için boşaltım ve yıkım işlemleri başlatılıyor. Her iki yöntemde de binanın deprem güvenli olup olmadığıyla ilgili rapor, hak sahiplerine bildiriliyor.

"Tüm hemşehrilerimize yardımcı oluyoruz"

Kentsel dönüşüme ve bina yapımına çok dikkat ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Belediyemiz bünyesinde hizmet veren laboratuvarımız var. Bize müracaat eden tüm hemşehrilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Mesai arkadaşlarımız en iyi şekilde destek veriyorlar. Rabbim böyle bir afeti bir kez daha yaşatmasın İnşallah" dedi.

Maddi durumu yetersiz olanların numune alma işleminin belediye tarafından ücretsiz olarak yapıldığı normal vatandaşlar için ise 4 bin TL ücret karşılığında yapıldığı öğrenildi.

(EG-NSO-BA-Y)

Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar - Son Dakika


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