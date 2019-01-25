Son Dakika Haberleri: Binaların Yangından Korunması Semineri

Binaların Yangından Korunması Semineri

1 saat önce

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen seminerler sürüyor.

Binaların Yangından Korunması Semineri, System.String[]
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen seminerler sürüyor.

Son olarak Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nden Binaların Yangından Korunması semineri gerçekleşti.

Makina Mühendisi Hüseyin Anıl Balta "Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2015'e genel bir bakış, uluslararası standartlar, yangın ile mücadele yöntemleri, endüstriyel tesislerde yangın riskleri ve değerlendirilmesi" konusunda bilgiler verdi.

Seminer sonunda soru-yanıta geçildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Ekonomi
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