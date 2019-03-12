Binali Yıldırım: "1-2 Yıl Sonra Edirne'ye de Hızlı Trenle Gitmek Mümkün Olacak"
53 dakika önce
- Alandan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.
- Alandan görüntüler AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal
Meydanı'nda düzenlenen Gebze- Halkalı
Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:00 Kaynak: AA
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