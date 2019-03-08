Binali Yıldırım: 11 Kadın Kahramanımızı Şehit Verdik Kardeş Kurşunuyla
53 dakika önce
- Etkinlikten görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:53 Kaynak: AA
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