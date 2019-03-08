Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: 11 Kadın Kahramanımızı Şehit Verdik Kardeş Kurşunuyla

Binali Yıldırım: 11 Kadın Kahramanımızı Şehit Verdik Kardeş Kurşunuyla

53 dakika önce

- Etkinlikten görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde konuştu.

- Etkinlikten görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:53 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Hak İş, Binali Yıldırım, Güncel
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