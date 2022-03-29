Binali Yıldırım: "15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik" - Son Dakika
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Binali Yıldırım: "15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik"

29.03.2022 19:54
Binali Yıldırım: "15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 15 ay sonra seçim yapılacağını hatırlatarak, "Sayılı gün çabuk geçer. O günleri iple çekiyoruz.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 15 ay sonra seçim yapılacağını hatırlatarak, "Sayılı gün çabuk geçer. O günleri iple çekiyoruz. 15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik. Yetmedi. 1 geldiler gittiler. 2-3 derken 6 gelsinler topu gelsin. Biz varız, meydandayız" dedi.

Son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir ziyaretinin son programında AK Parti teşkilat buluşmasına katıldı. Partililerin yoğun bir katılım gösterdiği buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "İzmir bizi özlemiş biz de sizi özledik. Bu ne heyecan bu ne coşku. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. İşte teşkilat işte Ak gençlik, işte Ak kadınlar, biz büyük bir aileyiz. Biz güçlü bir aileyiz. Biz ilk gün beraber yola çıktık. O günden bugüne hep beraberiz" dedi. Partililere 15 ay sonra seçim olacağını hatırlatan Yıldırım, "Gençler, 15 ay sonra karar günü. Hazır mısınız? İzmir'de destan yazacak mıyız? Cumhur İttifakı olarak rekor oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmeye var mısınız? Gençler bizim enerjimiz. Sizin enerjiniz Türkiye'nin güvencesi" diye konuştu.

İzmir'deki bir sonraki teşkilat buluşmasına stadyumda yapmak istediğini ifade eden Yıldırım, "Bir dahaki toplantıyı Göztepe Stadı'nda yapacağız hazır mısınız? Dünya bir stadyum görsün. İzmir için her şeyi yapmaya hazırız. Engelleseler de karşı da çıksalar bunlara rağmen yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla çalışıyoruz. İzmir'in kayıp yıllarını telafi etmek için daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

Partilileri 2023 yılında yapılacak seçim için daha fazla çalışmaya çağıran Yıldırım, "Sayılı gün çabuk geçer. O günleri iple çekiyoruz. 15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik. Yetmedi. 1 geldiler gittiler. 2-3 derken 6 gelsinler topu gelsin. Biz varız, meydandayız. Sandıkta İzmir gereken cevabı verecektir. AK Parti teşkilat buluşmasından bunu anlıyoruz. Ülkemizi dışarıya şikayet edenler ülkemizin yararına olmayacak her işin içinde olanlara karşı 2023 seçimlerinde cumhuriyetin 100. yılında bunlara hak ettiklerini vermeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Teşkilat buluşmasında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise İzmir'de son 2 yılda kendilerine yetecek büyüklükte salon bulamadıklarını söyledi. Partililere seslenen Sürekli, Ramazan Bayramı'nda 5 bin kişilik bir bayramlaşma yapma sözü vererek, "Bizi izlemeye devam edin" dedi.

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)

Binali Yıldırım: 15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik
Binali Yıldırım: 15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik
Binali Yıldırım: 15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik
Binali Yıldırım: 15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: '15 sefer mindere çıktık, rakiplerimizin tamamını tuş ettik' - Son Dakika


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