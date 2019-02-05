Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "(15 Temmuz) Bu Alçaklar Akıncı Üssünü İşgal Etmişler ve Eskişehir Hava Harekat...

Binali Yıldırım: "(15 Temmuz) Bu Alçaklar Akıncı Üssünü İşgal Etmişler ve Eskişehir Hava Harekat...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya karar verdik. Bunun için 4 saat mücadele ettik ve sonunda başardık. O uçakların kalkıp gelmesiyle darbe girişiminin seyri değişti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Eskişehir, Güncel
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