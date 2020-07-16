Binali Yıldırım, "15 Temmuz Demokrasi Sergisi"ni gezdi - Son Dakika

Binali Yıldırım, "15 Temmuz Demokrasi Sergisi"ni gezdi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Emperyal güçlerin kontrolüne girmiş zavallılar, akılları sıra milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ortadan kaldırıp hak etmedikleri iktidarı ele geçireceklerini zannetti.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Emperyal güçlerin kontrolüne girmiş zavallılar, akılları sıra milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ortadan kaldırıp hak etmedikleri iktidarı ele geçireceklerini zannetti." dedi.

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Ege Üniversitesinde (EÜ) 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı'nın açılış töreninde konuşan Yıldırım, Van ve Siirt'te şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Yıldırım, "Yıllarca bürokraside, askeriyede, emniyette, iş aleminde, yargıda, medyada, özel ve kamunun bütün alanlarında sinsi bir şekilde örgütlenmiş devletin imkanlarıyla birtakım yerlere gelmiş alçak terör örgütü mensupları, aziz millete ihanet etmiştir." diye konuştu.

Darbe girişiminin olduğu gün vatansever askerler, polisler, savcılar, yargı mensupları, medya mensupları ve Türk milletinin ülkeye sahip çıktığını ifade eden Yıldırım, o gece Türkiye'ye darbelerle, kalkışmalarla diz çöktürmenin kolay olmadığının görüldüğünü söyledi.

15 Temmuz günü herkesin "bir" olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"O gece farklı düşünce yoktu. Farklı siyasi görüş yoktu. O gece sadece vatan sevgisi vardı, bağımsızlık sevgisi vardı, bayrak sevgisi vardı. Herkes beraber oldu. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir ve mutlak bir zaferle bayrağımız tekrar en yükseklerde dalgalanmaya devam etmiştir. Bu kalkışma dolayısıyla kurumlarımıza insafsız saldırılar da oldu. Hainler içimizde olabilir ama vatanseverlerimiz daha fazla vardır. Bunu 15 Temmuz gecesi beraber gördük. Emperyal güçlerin kontrolüne girmiş zavallılar, akılları sıra milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ortadan kaldırıp hak etmedikleri iktidarı ele geçireceklerini zannetti. Türkiye hukuk devleti. Hukuk devleti içerisinde ilk andan başlayarak kalkışmaya teşebbüs edenler tek tek hesabını veriyor. Şehit ve gazilerimizin hesabı soruluyor."

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2020 yılına büyük umutlarla girdiklerini, büyük beklentiler olduğunu ancak deprem, doğal afetler ve son olarak da salgınla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Yıldırım, Türkiye'nin salgında en iyi sınavı vermiş ülkelerin başında olduğunu sözlerine ekledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Tarihimizde hainler, ihanetler, darbeler olmuştur. Ordu, hainleri temizledikten sonra başarıdan başarıya koşuyor. O nedenle bu ihanetin unutulmaması ve unutturulmaması gerekiyor." dedi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da hain terör örgütü FETÖ'nün ülkenin geleceğine kastettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Rektör Budak, Yıldırım'a plaket takdim etti ve anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Protokol daha sonra hatıra korusunda fidan dikti.

Binali Yıldırım, buradaki programın ardından AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi yaşanan olayları konu alan 360 fotoğrafın yer aldığı Konak Cumhuriyet Meydanı'ndaki "15 Temmuz Demokrasi Sergisi"ni gezdi.

Binali Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, '15 Temmuz Demokrasi Sergisi'ni gezdi - Son Dakika
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