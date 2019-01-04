Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Anıtı'nda Dua Etti
1 saat önce
- Binali Yıldırım'ın şehitlik ziyaretinden detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Anıtı'nda dua etti.
- Binali Yıldırım
'ın şehitlik ziyaretinden detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Anıtı'nda dua etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:42 Kaynak: AA
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