Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Anıtı'nda Dua Etti

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Anıtı'nda Dua Etti

1 saat önce

- Binali Yıldırım'ın şehitlik ziyaretinden detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Anıtı'nda dua etti.

- Binali Yıldırım'ın şehitlik ziyaretinden detaylar İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Anıtı'nda dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:42 Kaynak: AA

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