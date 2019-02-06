Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti, 6 Vatandaşımız Sağ ve Yaralı."

Binali Yıldırım: "2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti, 6 Vatandaşımız Sağ ve Yaralı."

7 dakika önce

IHAAW205259-ASA/06-02-2019- Binali Yıldırım: "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız sağ ve yaralı." 06.02.2019 20: 52: 59 TSI NNNN.

Binali Yıldırım:
IHAAW205259-ASA/06-02-2019

- Binali Yıldırım: "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız sağ ve yaralı." 06.02.2019 20: 52: 59 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

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