Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti, 6 Vatandaşımız Sağ ve Yaralı"

Binali Yıldırım: "2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti, 6 Vatandaşımız Sağ ve Yaralı"

44 dakika önce

Binali Yıldırım: "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız sağ ve yaralı" -"Dört vatandaşla temas kurulmuş durumda" TBMM Başkanı Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulundu İSTANBUL - TBMM Başkanı...

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız sağ ve yaralı"
-"Dört vatandaşla temas kurulmuş durumda"
TBMM Başkanı Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulundu İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada göçük altında kalan dört vatandaşla temas kurulduğunu söyledi.Yıldırım ayrıca olayda iki vatandaşın hayatın kaybettiğini söyledi.
TBMM Başkanı Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulundu.İncelemelerin ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım binanın bilinmeyen bir nedenden çöktüğünü söyleyerek;"Şu ana kadar 6 vatandaşımı yaralı kurtarıldı. İki vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ekipler zamanla yarışarak büyük bir fedakarlıkla çalışıyor.Bana verilen bilgiye göre dört vatandaşımızla temas kurulmuş. Sağ salim çıkarılması için olağan üstü gayret içerisindeyiz. Çok üzücü bir hadise. Şu anda bu neden çöktü nasıl çöktü niye çöktü şeklinde bir meseleyle uğraşma yerine, bir an önce içeride içeride bulunanları sağ salim çıkarma gayreti içerisinde olmalıyız. Adli soruşturma başladı. Sonuç ortaya çıkacaktır" dedi. Herkesin çalışmaların kolaylaştıracak ve zarar vermeyecek şekilde yardım edilmesi gerektiğini söyleyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım,"Bitişik binada çökme esnasında zarar görmüş olabilir. Oradaki vatandaşlar da boşaltılarak daha emniyetli bir yere getirildi. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Bu olay bizi şunu gösterdi. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara uymadan, bir şey olmaz benim temelim sağlam gibi düşüncelerle üzerine hiç bir tedbir almadan ilaveler yaparsın büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. İstanbul'un depremsel problemi var. 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Önceliğimiz vatandaşları göçük altından çıkarmak. Emniyet amacıyla iki binayı boşalttık " dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Arama kurtarma ekipleri gereken müdahale yapılıyor. Adım atmamız gereken adımları atmaya çalışacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, 3. Sayfa
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