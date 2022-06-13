Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz - Son Dakika
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Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz

13.06.2022 17:27
Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "2023'ün sonuna kadar cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "2023'ün sonuna kadar cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz" dedi.

Amasya'ya eşi Semiha Yıldırım ile gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ayşe Kadir Kutlu Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. '81 İl, 81 Anaokulu' projesinin 6 yıl önce başladığını söyleyen Binali Yıldırım, "Bu güzel şehre ne yapılsa yeridir, azdır. Bu açacağımız anaokulu anlam itibarıyla heyecan verici bir projedir. Burada yavrularımız şekillenecek, sosyalleşecek ileriki yıllarda oluşacak kişilik özellikleri burada başlayacak. Okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha iyi anlıyoruz. Okul öncesi eğitimde büyük hedeflerimiz var. Semiha hanım öncülüğünde 6 yıl önce bu projeyi Türk Kızılay ile birlikte başlattık. Hayırseverler olarak 81 ile 81 anaokulu projesi, diye yola çıktık. İlk anaokulunu Bitlis Adilcevaz'da açtığımızda azı gitti çoğu kaldı, diyorduk. Amasya'yı açarken de çoğu gitti azı kaldı, diyoruz. İnşallah önümüzdeki sene 2023'ün sonuna kadar cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, anaokulu açıldı.


Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz
Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz
Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz
Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz
Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz
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Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, AK Parti, Kızılay, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz - Son Dakika

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