Binali Yıldırım 22'nci Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Katıldı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Dünyada göç ve mültecilik sorunlarını çözmenin yolunun yüksek duvarlar örmek değil dünyada yaşanan adaletsizlikleri kötü yönetimi ve gelir dağılımında ki uçurumu ortadan kaldırmaktan geçer" dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Dünyada göç ve mültecilik sorunlarını çözmenin yolunun yüksek duvarlar örmek değil dünyada yaşanan adaletsizlikleri kötü yönetimi ve gelir dağılımında ki uçurumu ortadan kaldırmaktan geçer" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bu yıl 22'incisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen zirveye bu sene de yerli ve yabancı çok sayıda konuk katıldı. Zirvede bir konuşma yapan Yıldırım, bütün çabaların ülkeleri barışa ve huzura kavuşturmak olduğunu belirterek "Bütün bu çabalar ülkelerimizi bölgelerimizi barışa huzura ulaştırmak içindir. İçinde bulunduğumuz coğrafya savaşla terörle şiddetle anılması tabi ki dünyanın başka bölgeleri için bir avantaj olabilir bir çıkar olabilir. Ancak biz çözüm odaklı olarak bu işlere yaklaşmak mecburiyetindeyiz" dedi.



"SORUN YAŞANDIĞINDA AKLIMIZA SAVAŞ VE ÇATIŞMA GELMEMELİ"



Yıldırım konuşmasında bölgede yaşanan çatışma ve savaşlara da değinerek "Bir sorun olduğunda aklımıza önce savaş ve çatışma gelmemeli bu noktada öncelikle bölge ülkeleri arasında anlaşmazlığa kavgaya neden olan konuların ele alınması şarttır. Dikkat ederseniz her türlü terör karışıklık ve anlaşmazlığın yoğunlaştığı bölge yine Avrasya bölgesidir" diye konuştu.



"GÖÇÜ ORTADAN KALDIRMANIN YOLU YÜKSEK DUVARLAR ÖRMEK DEĞİL"



Yıldırım dünya da yaşanan göç sorunlarına da değinerek "Göç mültecilik gibi sorunları ortadan kaldırmak için yapmamız gereken yüksek yüksek duvarlar örmek değil. Dünyada var olan adaletsizlikleri kötü yönetimi ve gelir dağılımındaki uçurumu azaltacak tedbirler almamız lazım. Bu bağlamda Türkiye Suriye'de yaşanan son 8 yıldır iç savaştan dolayı yerlerini yurtlarını memleketlerini terk etmek zorunda kalan 4 milyona yakın insana ev sahipliği yapmaktadır. Biz bu kardeşlerimizi acınızı paylaşıyoruz onlara sıcak yuva imkanı sağlıyoruz" dedi.



(Volkan Kayalar/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kartal'da Çöken Binadan İki Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama