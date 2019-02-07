Binali Yıldırım 22'nci Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Katıldı

Binali Yıldırım 22'nci Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı Yıldırım: "Göç ve mültecilik sorunlarını çözmenin yolu yüksek duvarlar örmek değil"İSTANBUL(İHA)- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 22'nci Avrasya Ekonomi...

Binali Yıldırım 22'nci Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı

Yıldırım: "Göç ve mültecilik sorunlarını çözmenin yolu yüksek duvarlar örmek değil"



İSTANBUL(İHA)- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 22'nci Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Yıldırım yaptığı konuşmasında; "Dünyada göç ve mültecilik sorunlarını çözmenin yolunun yüksek duvarlar örmek değil dünyada yaşanan adaletsizlikleri kötü yönetimi ve gelir dağılımındaki uçurumu ortadan kaldırmaktan geçer" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bu yıl 22'incisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen zirveye bu sene de yerli ve yabancı çok sayıda konuk katıldı. Zirvede bir konuşma yapan Yıldırım, bütün çabaların ülkeleri barışa ve huzura kavuşturmak olduğunu belirterek "Bütün bu çabalar ülkelerimizi bölgelerimizi barışa huzura ulaştırmak içindir. İçinde bulunduğumuz coğrafya savaşla terörle şiddetle anılması tabi ki dünyanın başka bölgeleri için bir avantaj olabilir bir çıkar olabilir. Ancak biz çözüm odaklı olarak bu işlere yaklaşmak mecburiyetindeyiz" dedi.

"Sorun yaşandığında aklımıza savaş ve çatışma gelmemeli"

Yıldırım konuşmasında bölgede yaşanan çatışma ve savaşlara da değinerek "Bir sorun olduğunda aklımıza önce savaş ve çatışma gelmemeli bu noktada öncelikle bölge ülkeleri arasında anlaşmazlığa kavgaya neden olan konuların ele alınması şarttır. Dikkat ederseniz her türlü terör karışıklık ve anlaşmazlığın yoğunlaştığı bölge yine Avrasya bölgesidir" diye konuştu.

"Göçü ortadan kaldırmanın yolu yüksek duvarlar örmek değil"

Yıldırım dünya da yaşanan göç sorunlarına da değinerek "Göç mültecilik gibi sorunları ortadan kaldırmak için yapmamız gereken yüksek yüksek duvarlar örmek değil. Dünyada var olan adaletsizlikleri kötü yönetimi ve gelir dağılımındaki uçurumu azaltacak tedbirler almamız lazım. Bu bağlamda Türkiye Suriye'de yaşanan son 8 yıldır iç savaştan dolayı yerlerini yurtlarını memleketlerini terk etmek zorunda kalan 4 milyona yakın insana ev sahipliği yapmaktadır. Biz bu kardeşlerimizi acınızı paylaşıyoruz onlara sıcak yuva imkanı sağlıyoruz" dedi.

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