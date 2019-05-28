Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "(23 Haziran) Bu seçimde de BBP'li kardeşlerimizle birlikte ülkemiz için en...
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Binali Yıldırım: "(23 Haziran) Bu seçimde de BBP'li kardeşlerimizle birlikte ülkemiz için en...

1 saat önce

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım: (23 Haziran) Bu seçimde de BBP'li kardeşlerimizle birlikte ülkemiz için en...
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:24 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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