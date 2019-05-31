Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Binali Yıldırım: "23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz"

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirecek İstanbullulara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunarak, "İstanbul'dan gittikten sonra burayı da unutmayın.

Binali Yıldırım:
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirecek İstanbullulara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunarak, "İstanbul'dan gittikten sonra burayı da unutmayın. Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var. Buraya da bekliyoruz" dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayramda memleketlerine gidecek İstanbullulara da uyarılarda bulunan Yıldırım, "Benim bütün hemşehrilerime söyleyeceğim şey şudur. İyide dinlenmiş olarak, trafik kurallarına uyarak, aşırı hız yapmadan seyahatinizi yapın. Yolların kralı olmaz, kuralı olur. Biz sizin sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı önemsiyoruz. İstanbul'dan gittikten sonra burayı da unutmayın. Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var. Buraya da bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yıldırım, bayramın ilk gününü İstanbul'da geçireceğini, ardından Anadolu'da programları olacağını söyledi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:45 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın gayretleriyle esnafın birikmiş talepleri UKOME kararı ile yasal hale geldi Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz Eski sevgilisinin şantajlarına daha fazla dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini asarak hayatına son verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]