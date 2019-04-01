Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "31 Bin 136 Sandık Var. Her Sandıktan Bir Tane Oy Yanlış Yazılmış Olsa Bu 31 Bin...

Binali Yıldırım: "31 Bin 136 Sandık Var. Her Sandıktan Bir Tane Oy Yanlış Yazılmış Olsa Bu 31 Bin...

15 dakika önce

Binali Yıldırım: "31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:32 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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