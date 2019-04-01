Binali Yıldırım: "31 Bin 136 Sandık Var. Her Sandıktan Bir Tane Oy Yanlış Yazılmış Olsa Bu 31 Bin...
15 dakika önce
Binali Yıldırım: "31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır.
Binali Yıldırım
: "31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:32 Kaynak: AA
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