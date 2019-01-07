Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "31 Mart Seçimlerinde Sonuç Ne Olursa Olsun İstanbul Kazansın İstiyoruz.

Binali Yıldırım: "31 Mart Seçimlerinde Sonuç Ne Olursa Olsun İstanbul Kazansın İstiyoruz.

21 dakika önce

Binali Yıldırım: "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:58 Kaynak: AA

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