Binali Yıldırım: "31 Mart Seçimlerinde Sonuç Ne Olursa Olsun İstanbul Kazansın İstiyoruz.
21 dakika önce
Binali Yıldırım: "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz.
Binali Yıldırım
: "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul
kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:58 Kaynak: AA
AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak
Kılıçdaroğlu'nun Gizli Muhalifleri Yapılanmaya İlçe Belediye Adayları Üzerinden Başladı
Gsyh'den En Yüksek Payı İstanbul Aldı
İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak