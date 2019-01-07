Binali Yıldırım: "31 Mart Seçimleriyle Beraber Yeni Bir Dönemin, Belki Bir 25 Yıl Daha Sürecek Yeni...
21 dakika önce
Binali Yıldırım: "31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.
Binali Yıldırım
: "31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:58 Kaynak: AA
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