Binali Yıldırım'a anjiyo oldu - Son Dakika
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Binali Yıldırım'a anjiyo oldu

09.07.2023 13:47

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da rutin kontroller için gittiği hastanede, bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince anjiyo oldu. Yıldırım'a stent de takıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği iddiası sonrası, Bakan Koca'dan "Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" açıklaması geldi.

ERDOĞAN'IN ZİYARETLERİNDE YER ALMAMIŞTI

Seçimler sonrası ilk ziyaretini, en çok oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye dün gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yer almaması dikkat çekmişti. Bugün ise Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği iddiası ortaya atıldı.

Binali Yıldırım kalp krizi mi geçirdi? İddialara yanıt Bakan Koca'dan geldi

"ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU BULUNMAMAKTADIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

Kalp damarlarından biri tıkanan Binali Yıldırım anjiyo oldu
YORUMLAR (1)
  • mücahid: Aslına bakarsanız,türkiye de seçilme ve oy kullanma yaşının 60 olması gerek.Türkiyenin yaş ortalamasıda ortalama bu zaten.O yüzden gençlere güvenmek gerek,gencler sizden daha cok düşünüyor turkiye yi.Ailesini zengin etmeye calışmıyorlar!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Binali Yıldırım, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım'a anjiyo oldu - Son Dakika


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