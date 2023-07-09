Binali Yıldırım'a anjiyo oldu

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği iddiası sonrası, Bakan Koca'dan "Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" açıklaması geldi.

ERDOĞAN'IN ZİYARETLERİNDE YER ALMAMIŞTI

Seçimler sonrası ilk ziyaretini, en çok oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye dün gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yer almaması dikkat çekmişti. Bugün ise Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği iddiası ortaya atıldı.

"ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU BULUNMAMAKTADIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.