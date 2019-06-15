Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a benzerliğiyle tanınan Zekeriya Yetkin, destek için İstanbul'a geldi
Son Dakika Güncel Haber

Binali Yıldırım'a benzerliğiyle tanınan Zekeriya Yetkin, destek için İstanbul'a geldi

3 saat önce

Binali Yıldırım'a benzerliğiyle tanınan İzmirli Zekeriya Yetkin, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinde Yıldırım'a destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Binali Yıldırım'a benzerliğiyle tanınan Zekeriya Yetkin, destek için İstanbul'a geldi, System.String[]
Binali Yıldırım'a benzerliğiyle tanınan İzmirli Zekeriya Yetkin, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinde Yıldırım'a destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhur İttifakının İstanbul Adayı Binali Yıldırım'a ikizi kadar benzeyen İzmirli Zekeriya Yetkin, 23 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla İzmir'den İstanbul'a geldi. İstanbul ziyareti esnasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na da gelen Yetkin'e partililerin ilgisi yoğun oldu. Yürütülen seçim çalışmalarına katkı vermek amacıyla İstanbul'a geldiğini belirten Zekeriya Yetkin, "Binali Beyin İzmir'e çok hizmetleri ve emeği var. Bende İzmir için elimden geleni yapmak için bir önceki dönem milletvekilliği için aday adayı olmuştum. Onun vefalı bir dost olduğunu çok iyi bildiğimden, yemekte bir tuzum bulunsun diye İzmir'den kalktım destek amacıyla İstanbul'a geldim. İstanbul'daki havayı çok güzel buldum. İnşallah hayırlısı olur" şeklinde konuştu.
"HİZMET DEMEK AK PARTİ DEMEKTİR, HİZMET ADAMI DEMEK BİNALİ YILDIRIM DEMEKTİR" İstanbul için güzel günlerin yakın olduğunu kaydeden Yetkin," Hizmet demek AK Parti demektir. Hizmet adamı demek Binali Yıldırım demektir. İstanbul için çok güzel yakındır. Gelmişken teşkilatımızı ziyaret etmemek olmazdı. Sağ olsunlar çok sıcak karşıladılar, hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
(İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:31:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a benzerliğiyle tanınan Zekeriya Yetkin, destek için İstanbul'a geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]