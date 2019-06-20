Binali Yıldırım'a Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de büyük ilgi
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gezdiği Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:11 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmaları kapsamında gezdiği Beylikdüzü
ve Büyükçekmece
ilçelerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları kapsamı Yıldırım, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerini gezdi. Seçim otobüsüyle iki ilçeyi gezen Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Beylikdüzü'nde vatandaşların teklifini kırmayan Yıldırım AK Nokta'ya ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım Büyükçekmece'de vatandaşlara seslendiği kısa konuşmasında, "Daha çok çalışacağız daha çok gayret edeceğiz. İnşallah Pazar günü Büyükçekmece'de, Tepecik
'te yeni bir destan yazacağız. Bu coşkunuz sevginiz olduğu müddetçe evvelallah bize durmak yok" dedi. İHA)
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