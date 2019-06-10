Son Dakika Haberleri: Binalı Yıldırım'a Çatalca'da sevgi seli
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Binalı Yıldırım'a Çatalca'da sevgi seli

6 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Binalı Yıldırım'a Çatalca'da sevgi seli, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu. Seçim arabasıyla ilçeyi turlayan Binalı Yıldırım'ın yolunu kesen Çatalcalılar Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran İstanbul seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çatalca'nın Kestanelik ve Çanakça Mahallelerinde esnafı ziyaret eden Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bol bol fotoğraf çektirerek yaklaşan İstanbul seçimleri için destek istedi. Bir kahvehaneye giren Yıldırım'a Trabzon ekmeği ve yöresel börek ikram edildi. Binali Yıldırım kendisine sunulan börekleri basın mensuplarına ikram ederken, ilçedeki seçim gezisi renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Çatalca, Güncel
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