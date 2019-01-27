Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi
17 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ümraniye'de bir çorbacıya gitti.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ümraniye
'de bir çorbacıya gitti. Yıldırım, burada vatandaşlarla çorba içip sohbet etti. Çorbacıda çalışanlar ve müşterilerle fotoğraf da çektiren Yıldırım'a yoğun ilgi vardı.
Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın çorbacıya gelmesi
-Masaya oturması
-Sohbet etmesi
-Fotoğraf çektirmesi
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:02 Kaynak: DHA
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