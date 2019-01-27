Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi

Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi

17 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ümraniye'de bir çorbacıya gitti.

Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi, System.String[]


TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ümraniye'de bir çorbacıya gitti. Yıldırım, burada vatandaşlarla çorba içip sohbet etti. Çorbacıda çalışanlar ve müşterilerle fotoğraf da çektiren Yıldırım'a yoğun ilgi vardı. 

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın çorbacıya gelmesi

-Masaya oturması

-Sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

Ümraniye, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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