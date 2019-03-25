Binali Yıldırım'a Fahri Doktora Ünvanı Verildi - İstanbul
43 dakika önce
- Törenden detaylar İSTANBUL - Medipol Üniversitesi tarafından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a fahri doktora ünvanı verildi.
- Törenden detaylar
İSTANBUL - Medipol Üniversitesi tarafından AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'a fahri doktora ünvanı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:28 Kaynak: AA
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