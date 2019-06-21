Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a kanka desteği
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Binali Yıldırım'a kanka desteği

11 dakika önce

Başakşehir'de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a yazdıkları rap şarkıyla destek verdi.

Binali Yıldırım'a kanka desteği, System.String[]
Başakşehir'de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a yazdıkları rap şarkıyla destek verdi.

Başakşehir'de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için rap şarkı yaptı. "Yaptık, yine yaparız" başlıklı şarkıyı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı. Klip, İstanbul'da gerçekleştirilen birçok projenin ve Yıldırım'ın ziyaret ettiği birçok noktanın görüntüsünden oluşuyor.

Binali Yıldırım'ın "Benim kankalarım" diye bahsettiği gençlerin şarkısının nakaratı ise şöyle:

Bir ay yıldız var gölgesinde

Biz yaptık yine beraber yaparız.

Ayrı dünyalar ama birbirimizden hiç farksız

Biz yaptık yine beraber yaparız - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
belediye başkan adayı, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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