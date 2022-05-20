Binali Yıldırım'a Konya'da Vatandaştan Tepki: "Millet Vallaha Perişan. 20 Senedir Size Oy Veriyorum. Şu Ekonomiye Bir El Atın" - Son Dakika
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Binali Yıldırım'a Konya'da Vatandaştan Tepki: "Millet Vallaha Perişan. 20 Senedir Size Oy Veriyorum. Şu Ekonomiye Bir El Atın"

20.05.2022 17:14

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde konuştuğu sırada bir vatandaş ekonomiden yakındı. 20 yıldır AKP’ye oy verdiğini belirten vatandaş, “Başkanım, bir de ekonomi, ekonomi. Millet vallaha perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Parti’li olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Hep yukarıda kalındı, alt kısma inilsin artık" dedi.

TANER ÖZAY

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde konuştuğu sırada bir vatandaş ekonomiden yakındı. 20 yıldır AKP'ye oy verdiğini belirten vatandaş, "Başkanım, bir de ekonomi, ekonomi. Millet vallaha perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Parti'li olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Hep yukarıda kalındı, alt kısma inilsin artık" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleriyle birlikte bugün Konya'nın Cihanbeyli ilçesine geldi.

Vatandaşların, arazilerle ilgili İmar Kanunu uyarınca "artı 18" olarak bilinen parselizasyon düzenlemesinden yakınması üzerine Binali Yıldırım, "Bu İmar Kanunu'nun bir maddesi. Bunu da uygulamak zorunda. Bunu çok uzun anlatırım, zamanımız yok. İhtiyaç halinde bunu uygulayacağız" dedi.

"BİR DE EKONOMİYE EL ATIN, MİLLET PERİŞAN"

Binali Yıldırım mevzuattan bahsettiği sırada orada bulunan bir vatandaş ekonomiden yakındı. Vatandaş, "Başkanım, bir de ekonomi, ekonomi. Millet vallaha perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Parti'li olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Hep yukarıda kalındı, alt kısma inilsin artık" dedi. Bunun üzerine Binali Yıldırım ise "Atıyoruz merak etmeyin" yanıtını verdi. Vatandaşın yakınması sırasında orada bulunanlardan birisinin de "burası çiftçi memleketi" demesi dikkat çekti.

Binali Yıldırım'a Konya'da Vatandaştan Tepki: Millet Vallaha Perişan. 20 Senedir Size Oy Veriyorum. Şu Ekonomiye Bir El Atın
Binali Yıldırım'a Konya'da Vatandaştan Tepki: Millet Vallaha Perişan. 20 Senedir Size Oy Veriyorum. Şu Ekonomiye Bir El Atın
Binali Yıldırım'a Konya'da Vatandaştan Tepki: Millet Vallaha Perişan. 20 Senedir Size Oy Veriyorum. Şu Ekonomiye Bir El Atın
Binali Yıldırım'a Konya'da Vatandaştan Tepki: Millet Vallaha Perişan. 20 Senedir Size Oy Veriyorum. Şu Ekonomiye Bir El Atın

YORUMLAR
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Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan SP'li Karaduman: 'Ekonomi politikalarının sürdürülebilir yanı kalmamıştır' SP'li Karaduman: 'Ekonomi politikalarının sürdürülebilir yanı kalmamıştır'
Kaynak: ANKA

Binali Yıldırım, AK Parti, Ekonomi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım'a Konya'da Vatandaştan Tepki: 'Millet Vallaha Perişan. 20 Senedir Size Oy Veriyorum. Şu Ekonomiye Bir El Atın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binali Yıldırım'a Konya'da Vatandaştan Tepki: "Millet Vallaha Perişan. 20 Senedir Size Oy Veriyorum. Şu Ekonomiye Bir El Atın" - Son Dakika
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