Binali Yıldırım'a Maltepe'de yoğun ilgi

AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım Erzincan tanıtım günlerinde

İSTANBUL - Maltepe'de düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri açılışına katılan AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım, hemşerileri tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Erzincan Tanıtım Günleri programında hemşehrilerine seslenen Binali Yıldırım, " İstanbul'da Erzincan'dan büyük, Erzincan var. İstanbul'da bulunan hemşehrilerimizin sayısı Erzincan'ın neredeyse iki katı, çok önemli bir nüfus oluşturmakta, Erzincan tanıtım günleri etkinliği burada, gurbette memleketten uzakta yaşayan bizler için bir özlem giderme, Erzincan'ın güzelleriyle, zenginlikleriyle bir kez daha bir araya gelerek Erzincan İstanbul gurbet sıla kaynaşmasını sağlamaktadır." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Değerli kardeşlerim yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik ama değerli hemşerilerim Türkiye'yi asla böldürtmeyiz. Kardeşlerimizin, birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Etkinlik alanında esnafları ziyaret eden Binali Yıldırım Erzincan'ın çeşitli yöresel zenginliklerini içeren ürünlerden tadarak esnaflara bol kazançlar ve kolaylıklar diledi. Tanıtım günlerine gelen vatandaşlar Binali Yıldırım'a yoğun ilgi göstererek, sevgi seli oluşturdu.

Kentte üretilerek, alanda satılan ve ikram edilen yüzlerce ürün ziyaretçiler tarafından yoğun talep gördü.

Erzincan Tanıtım Günleri programında Erzincanlı sanatçılardan Aynur Güneş, Öznur Sulari, Halis Aslan, Nursel Çiçek, Fehmi Güneş, Cengiz Yurtsever, Özden Irmak, Ahmet Yiğit, Ozan Abdullah Çayıroğlu ve Arif Kurt'un konserleri ile katılımcılar Erzincan türkülerine olan hasretlerini giderdi.