Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama
Son Dakika Güncel Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

23 dakika önce

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı. Yıldırım'a sevgi seli izdihama neden oldu.

Ankara'dan hava yoluyla Erzincan'a gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda Vali Ali Arslantaş, protokol mensupları ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, Cuma namazını Camii Kebir Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre hasbihal eden Binali Yıldırım daha sonra üniversitenin akademik yıl açılış programına katılacak.

(Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya/İHA)

Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Binali Yıldırım, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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