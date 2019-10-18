Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılama
Son Dakika Politika Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılama

Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılama

1 saat önce

Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılamaERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılama

ERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı. Yıldırım'a sevgi seli izdihama neden oldu.

Ankara'dan hava yoluyla Erzincan'a gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda Vali Ali Arslantaş, protokol mensupları ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, Cuma namazını Camii Kebir Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre hasbihal eden Binali Yıldırım daha sonra üniversitenin akademik yıl açılış programına katılacak.

Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılama

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsüne tepki: Bu saygısızlık affedilemez
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin açıklama: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır Bakan Çavuşoğlu, "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi Pence ile Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken anlar! Pence sarılmak istedi Erdoğan sadece tokalaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:17:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]