Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım' a mola verdiği tesiste vatandaş ilgisi
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Binali Yıldırım' a mola verdiği tesiste vatandaş ilgisi

26 dakika önce

İstanbul'dan Ankara'ya giden Binali Yıldırım, Sakarya Park Shop'un içinde bulunan Berceste Dinlenme tesislerine uğradı.

Binali Yıldırım' a mola verdiği tesiste vatandaş ilgisi, System.String[]

İstanbul'dan Ankara'ya giden Binali Yıldırım, Sakarya Park Shop'un içinde bulunan Berceste Dinlenme tesislerine uğradı.  Eşi Semiha Yıldırım' la burada  mola verip kahvaltı yapan Buinali Yıldırım' a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Yanlarına gelen vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirip sohbet eden Binali Yıldırım  ile eşi Semiha Yıldırım daha sonra Ankaraya hareket etti.

Görüntü Dökümü
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-Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ın dinlenme tesislerine gelişi
-Vatandaşların yoğun ilgisi
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeleri
-Kahvaltı etmeleri
-Detaylar

SAKARYA/DHA


 


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:11 Kaynak: DHA
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