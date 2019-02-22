Binali Yıldırım'a, Sultanbeyli'de Öğrencilerden Sevgi Gösterisi
24 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmalarını Sultanbeyli
'de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle selamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:51 Kaynak: DHA
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