Binali Yıldırım'a, Sultanbeyli'de Öğrencilerden Sevgi Gösterisi
15 dakika önce
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL DHA Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor.
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İSTANBUL DHA
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle selamladı.
Görüntü Dökümü:
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Yıldırım'ın çıkışı
Yıldırım'ın öğrencilere el sallaması
Öğrencilerin Yıldırım'a el sallaması
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:58 Kaynak: DHA
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